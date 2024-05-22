АПТЕЧКА МЕДИЦИНСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ DIN13164, №1 - Харьков (823134) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 4 аптеках
Аптека копейка
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 38
Аптека бам
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
В других городах:
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 276-В
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Валки, просп. Героев Чернобыля, 1
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 18:00
Балаклея, пл. Казмирука, 11
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:30
Кегичевка, ул. Мира, 30-А
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Ахтырский Путь, 121-Б
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Бедного Александра, 16
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, перек. Соборности / Европейская, 29/15
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Героев-Чернобыльцев, 1
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Юрченко, 3
Аптека бам
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Сумы, ул. Ахтырская, 1/1
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Лебедин, ул. Михайловская, 18
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Холодноярской бригады, 22
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Лебедин, ул. Михайловская, 25-А