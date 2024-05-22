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АПТЕЧКА МЕДИЦИНСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ DIN13164, №1 - Харьков (823134) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
363,38
Экономия: -53,95 грн
309,43 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (1)
361,99
Экономия: -54,92 грн
307,07 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
Всего: упаковка (1)
333,99
Экономия: -26,92 грн
307,07 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 276-В
Всего: упаковка (1)
377,99
Экономия: -70,92 грн
307,07 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Валки, просп. Героев Чернобыля, 1
Всего: упаковка (1)
369,99
Экономия: -62,92 грн
307,07 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 18:00
Балаклея, пл. Казмирука, 11
Всего: упаковка (1)
394,99
Экономия: -87,92 грн
307,07 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Кегичевка, ул. Мира, 30-А
Всего: упаковка (1)
407,99
Экономия: -100,92 грн
307,07 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
Всего: упаковка (1)
369,99
Экономия: -62,92 грн
307,07 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
Всего: упаковка (2)
379,99
Экономия: -72,92 грн
307,07 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
326,99
Экономия: -19,92 грн
307,07 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Ахтырский Путь, 121-Б
Всего: упаковка (1)
387,99
Экономия: -80,92 грн
307,07 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Бедного Александра, 16
Всего: упаковка (2)
373,99
Экономия: -66,92 грн
307,07 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, перек. Соборности / Европейская, 29/15
Всего: упаковка (1)
344,99
Экономия: -37,92 грн
307,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Героев-Чернобыльцев, 1
Всего: упаковка (1)
349,87
Экономия: -42,31 грн
307,56 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Юрченко, 3
Всего: упаковка (1)
400,99
Экономия: -93,92 грн
307,07 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
Всего: упаковка (1)
344,99
Экономия: -37,92 грн
307,07 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Сумы, ул. Ахтырская, 1/1
Всего: упаковка (1)
384,99
Экономия: -77,92 грн
307,07 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Лебедин, ул. Михайловская, 18
Всего: упаковка (1)
386,99
Экономия: -79,92 грн
307,07 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Холодноярской бригады, 22
Всего: упаковка (1)
344,99
Экономия: -37,92 грн
307,07 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Лебедин, ул. Михайловская, 25-А
Всего: упаковка (1)
376,99
Экономия: -69,92 грн
307,07 грн