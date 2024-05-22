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АПТЕЧКА МЕДИЦИНСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ-1 АМА-1 комплект №1, №1 - Львов (185128) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Зубровская, 38
Всего: упаковка (1)
846,60 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Под Дубом, 4
Всего: упаковка (1)
895,50 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется через 42 мин
Оброшино, ул. Грушевского, 21-А
Всего: упаковка (1)
864,99
Экономия: -120,15 грн
744,84 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 14
Всего: упаковка (1)
867,99
Экономия: -123,15 грн
744,84 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Копычинцы, ул. Рынок, 8-А
Всего: упаковка (2)
879,99
Экономия: -135,15 грн
744,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Духновича, 1
Всего: упаковка (1)
829,45
Экономия: -69,74 грн
759,71 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, ул. Мазепы Ивана, 9
Всего: упаковка (2)
815,26
Экономия: -58,54 грн
756,72 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Шевченко, 18
Всего: упаковка (1)
810,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростень, ул. Героев Чернобыля, 3
Всего: упаковка (1)
868,78
Экономия: -110,13 грн
758,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-Б
Всего: упаковка (1)
854,71
Экономия: -98,97 грн
755,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 100-З
Всего: упаковка (2)
837,72
Экономия: -82,82 грн
754,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
Всего: упаковка (2)
810,92
Экономия: -65,56 грн
745,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 12-В
Всего: упаковка (1)
826,45
Экономия: -70,68 грн
755,77 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Литовский, 4
Всего: упаковка (1)
849,42
Экономия: -89,61 грн
759,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Кирилловская, 125
Всего: упаковка (1)
929,22
Экономия: -170,58 грн
758,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 23
Всего: упаковка (1)
849,50
Экономия: -90,21 грн
759,29 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
864,99
Экономия: -120,15 грн
744,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
855,28
Экономия: -95,37 грн
759,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
914,24
Экономия: -158,22 грн
756,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
827,94
Экономия: -53,44 грн
774,50 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (3)
828,18
Экономия: -79,37 грн
748,81 грн