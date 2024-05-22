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АПТЕЧКА МЕДИЦИНСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ-1 АМА-1 комплект №1, №1 - Харьков (185128) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
835,82
Экономия: -79,30 грн
756,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
832,12
Экономия: -75,79 грн
756,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (1)
856,21
Экономия: -96,38 грн
759,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (1)
850,37
Экономия: -90,83 грн
759,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
866,28
Экономия: -106,84 грн
759,44 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
Всего: упаковка (1)
832,97
Экономия: -76,29 грн
756,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
Всего: упаковка (1)
820,06
Экономия: -60,49 грн
759,57 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
Всего: упаковка (1)
809,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 70-Е
Всего: упаковка (1)
865,40
Экономия: -110,06 грн
755,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, просп. Победы, 72-Д
Всего: упаковка (1)
831,87
Экономия: -72,34 грн
759,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 75-А
Всего: упаковка (1)
840,60
Экономия: -81,67 грн
758,93 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
883,32
Экономия: -124,05 грн
759,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 33-А
Всего: упаковка (1)
902,30
Экономия: -143,55 грн
758,75 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (1)
829,78
Экономия: -70,76 грн
759,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
Всего: упаковка (2)
824,19
Экономия: -64,80 грн
759,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-Д
Всего: упаковка (1)
851,61
Экономия: -92,96 грн
758,65 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Соборная, 97-А
Всего: упаковка (2)
871,88
Экономия: -112,87 грн
759,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 59
Всего: упаковка (2)
834,38
Экономия: -78,17 грн
756,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1
Всего: упаковка (1)
911,45
Экономия: -146,36 грн
765,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 6
Всего: упаковка (1)
920,47
Экономия: -167,05 грн
753,42 грн