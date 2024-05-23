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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ МАЛОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 5 см х 5 м бежевый адгезивный, №1 - Одесса (298642) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (1)
131,00
Экономия: -20,00 грн
111,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
138,00
Экономия: -27,00 грн
111,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
131,00
Экономия: -20,00 грн
111,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
120,00
Экономия: -17,00 грн
103,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, пер. Гнаровской, 9-А
Всего: упаковка (1)
131,00
Экономия: -19,00 грн
112,00 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Горохов, ул. Торговая, 5
Всего: упаковка (1)
112,33 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 09:00
Рожище, ул. Независимости, 18
Всего: упаковка (1)
112,33 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 09:00
Дубровица, ул. Воробинская, 180
Всего: упаковка (1)
112,33 грн
Эко аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Маневичи, ул. 100-летия Маневичей, 4
Всего: упаковка (1)
112,33 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Турийск, ул. Больничная, 22
Всего: упаковка (1)
117,11 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Камень-Каширский, ул. Шевченко, 9-А
Всего: упаковка (1)
112,33 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом