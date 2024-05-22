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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ МАЛОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 5 м, №1 - Львов (295767) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, бульв. Леси Украинки, 35
Всего: упаковка (2)
62,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 17/1
Всего: упаковка (1)
65,90
Экономия: -11,06 грн
54,84 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 104
Всего: упаковка (2)
65,63
Экономия: -10,79 грн
54,84 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Витрука, 13
Всего: упаковка (1)
74,40
Экономия: -19,56 грн
54,84 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А/1
Всего: упаковка (1)
61,45 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 13
Всего: упаковка (2)
61,75 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 27
Всего: упаковка (1)
63,16 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Отрадный, 61
Всего: упаковка (2)
83,30
Экономия: -25,23 грн
58,07 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Мариуполя, 6
Всего: упаковка (2)
83,30
Экономия: -25,23 грн
58,07 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (4)
65,34 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (2)
68,46
Экономия: -3,82 грн
64,64 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
83,30
Экономия: -25,23 грн
58,07 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (1)
68,35
Экономия: -8,61 грн
59,74 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
61,74 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
61,92 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (4)
62,30 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (1)
83,30
Экономия: -25,23 грн
58,07 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (1)
83,30
Экономия: -25,23 грн
58,07 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (1)
83,30
Экономия: -25,23 грн
58,07 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
Всего: упаковка (2)
61,70 грн