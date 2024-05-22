Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты прочие эластичныеБИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ МАЛОЙ РАСТЯЖИМОСТИЦены в аптеках

БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ МАЛОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 3 м, №1 - Львов (295765) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Староконстантинов, ул. Защитников Украины, 47
Всего: упаковка (2)
49,00 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
43,35
Экономия: -5,46 грн
37,89 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривое Озеро, ул. 1-го Мая, 5
Всего: упаковка (7)
54,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (2)
29,00
Экономия: -4,00 грн
25,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (5)
47,00
Экономия: -12,00 грн
35,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
44,00
Экономия: -8,00 грн
36,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (3)
44,00
Экономия: -9,00 грн
35,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
Всего: упаковка (5)
44,00
Экономия: -8,00 грн
36,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (2)
47,00
Экономия: -11,00 грн
36,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом