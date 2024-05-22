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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ МАЛОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1,5 м, №1 - Харьков (295762) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 18
Всего: упаковка (1)
29,30
Экономия: -9,22 грн
20,08 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ревуцкого, 16-А
Всего: упаковка (2)
29,30
Экономия: -9,22 грн
20,08 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (1)
23,55
Экономия: -2,97 грн
20,58 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (1)
29,30
Экономия: -9,22 грн
20,08 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (2)
29,30
Экономия: -9,22 грн
20,08 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
17,87
Экономия: -2,00 грн
15,87 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
29,30
Экономия: -9,22 грн
20,08 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (1)
22,25
Экономия: -1,67 грн
20,58 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Гарматная, 16/85
Всего: упаковка (1)
29,30
Экономия: -9,22 грн
20,08 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
Всего: упаковка (2)
29,30
Экономия: -9,22 грн
20,08 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 104
Всего: упаковка (1)
29,30
Экономия: -9,22 грн
20,08 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом