Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты прочие эластичныеБИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ МАЛОЙ РАСТЯЖИМОСТИЦены в аптеках

БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ МАЛОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 1 м, №1 - Львов (295761) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Каменец-Подольский, ул. Князей Кориатовичей, 13
Всего: упаковка (1)
15,66
Экономия: -1,76 грн
13,90 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
17,04
Экономия: -2,15 грн
14,89 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (2)
16,10
Экономия: -1,21 грн
14,89 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (1)
17,04
Экономия: -2,15 грн
14,89 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (2)
17,04
Экономия: -2,15 грн
14,89 грн
Челси плюс
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Белики, ул. Пристанционная, 3-К
Всего: упаковка (2)
17,40 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом