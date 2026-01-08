Киев
Канюля внутривенная Волес (Intravenous cannula Voles)
Канюля внутривенная Волес (Intravenous cannula Voles)
Винница
(адрес не указан)
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
203.1 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 26G (0,6 x 19 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
14,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
13,90
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Грушевского Михаила, 17/1
216.2 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 26G (0,6 x 19 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
12,26
Экономия при брони:
-0,42 грн
11,84
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кременец, ул. Горбача, 5-Б
224.1 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 26G (0,6 x 19 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
12,71
Экономия при брони:
-0,87 грн
11,84
грн
Забронировать
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Зубровская, 38
326.1 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 26G (0,6 x 19 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
12,90
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Праведников мира, 23
346.7 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 26G (0,6 x 19 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
11,91
Экономия при брони:
-0,67 грн
11,24
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
349.5 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 26G (0,6 x 19 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
12,40
Экономия при брони:
-0,56 грн
11,84
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 9-Б
506.4 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 26G (0,6 x 19 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
10,20
грн
Забронировать
Домашняя аптечка
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Воскресенская, 12-А
203.9 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 26G (0,6 x 19 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
Аптека
Открыто
Закроется в 16:20
Самары, ул. Соборная, 49
400.4 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 26G (0,6 x 19 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
