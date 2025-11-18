Киев
Канюля внутривенная Волес (Intravenous cannula Voles)

Львив (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Львив
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:30
Львов, ул. Зубровская, 38
5.8 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 26G (0,6 x 19 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
12,90 грн
В городах рядом
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
477.1 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 26G (0,6 x 19 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
14,00
Экономия при брони: -0,10 грн
13,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Грушевского Михаила, 17/1
487.1 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 26G (0,6 x 19 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
12,39
Экономия при брони: -0,55 грн
11,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
619.6 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 26G (0,6 x 19 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
11,98
Экономия при брони: -0,74 грн
11,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
622.7 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 26G (0,6 x 19 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
12,54
Экономия при брони: -0,70 грн
11,84 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 9-Б
836.1 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 26G (0,6 x 19 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
10,20 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Самары, ул. Соборная, 49
229.1 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 26G (0,6 x 19 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
Домашняя аптечка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Воскресенская, 12-А
474.2 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 26G (0,6 x 19 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
