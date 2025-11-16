Киев
Канюля внутривенная Волес (Intravenous cannula Voles)

Днепр (адрес не указан)
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 9-Б
71.6 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 26G (0,6 x 19 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
10,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Грушевского Михаила, 17/1
377.9 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 26G (0,6 x 19 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
12,37
Экономия при брони: -0,53 грн
11,84 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
380.1 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 26G (0,6 x 19 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
14,00
Экономия при брони: -0,10 грн
13,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
386.6 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 26G (0,6 x 19 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
12,43
Экономия при брони: -0,59 грн
11,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
387.5 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 26G (0,6 x 19 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
11,98
Экономия при брони: -0,74 грн
11,24 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:30
Львов, ул. Зубровская, 38
806.2 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 26G (0,6 x 19 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
12,90 грн
Домашняя аптечка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Воскресенская, 12-А
385.9 км
КАНЮЛЯ (КАТЕТЕР) ВНУТРИВЕННАЯ "ВОЛЕС" С ПОРТОМ И КРЫЛЫШКАМИ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ 26G (0,6 x 19 мм) №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
