Измеритель АД и пульса цифровой (Digital blood pressure and pulse meter)
Измеритель АД и пульса цифровой (Digital blood pressure and pulse meter)
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Жмеринка, ул. Центральная, 1
35.6 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UA-888 №1
A&D Company
1910,02
Экономия при брони:
-96,24 грн
1813,78
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
101.9 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UA-888 №1
A&D Company
1901,73
Экономия при брони:
-124,66 грн
1777,07
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Коростышев, ул. Киевская, 66
126.2 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UA-100 №1
A&D Company
1252,95
Экономия при брони:
-37,59 грн
1215,36
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 52
165.8 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UA-100 №1
A&D Company
1252,95
Экономия при брони:
-37,59 грн
1215,36
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Острог, ул. Гальшки Острожской, 2-Б
186.3 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UA-888 №1
A&D Company
2314,43
Экономия при брони:
-133,49 грн
2180,94
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, дорога Кольцевая, 1
188.5 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UA-100 №1
A&D Company
1252,95
Экономия при брони:
-37,59 грн
1215,36
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 94/1
192.6 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UA-100 №1
A&D Company
1252,95
Экономия при брони:
-37,59 грн
1215,36
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 47
194.6 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UA-100 №1
A&D Company
1252,95
Экономия при брони:
-37,59 грн
1215,36
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
195.5 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UA-100 №1
A&D Company
1252,95
Экономия при брони:
-37,59 грн
1215,36
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
197.5 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UA-100 №1
A&D Company
1252,95
Экономия при брони:
-37,59 грн
1215,36
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чортков, ул. Шевченко Тараса, 15
197.8 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UB-202 №1
A&D Company
1787,20
Экономия при брони:
-77,90 грн
1709,30
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
214.3 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UA-100 №1
A&D Company
1252,95
Экономия при брони:
-37,59 грн
1215,36
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 241
217.1 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UA-100 №1
A&D Company
1252,95
Экономия при брони:
-37,59 грн
1215,36
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Бучач, ул. Галицкая, 62
226.3 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UA-888 №1
A&D Company
1445,83
Экономия при брони:
-100,59 грн
1345,24
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Костополь, ул. Руданского Степана, 2-Д
233.2 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UA-888 №1
A&D Company
1351,47
Экономия при брони:
-65,03 грн
1286,44
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27-З
233.4 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UA-888 №1
A&D Company
1366,08
Экономия при брони:
-79,64 грн
1286,44
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 16-Д
259.0 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UA-888 №1
A&D Company
1310,62
Экономия при брони:
-73,83 грн
1236,79
грн
Забронировать
Витамин
Открыто
Закроется в 21:00
Козелец, ул. Франко Ивана, 1
263.8 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UB-202 №1
A&D Company
1607,40
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Коломыя, ул. Мазепы Ивана, 9
264.6 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UA-888 №1
A&D Company
1896,55
Экономия при брони:
-119,48 грн
1777,07
грн
Забронировать
Витамин
Открыто
Закроется в 21:00
Пирятин, ул. Соборная, 28
309.9 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UB-202 №1
A&D Company
1607,40
грн
Забронировать
Показать еще
