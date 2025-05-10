Измеритель АД и пульса цифровой (Digital blood pressure and pulse meter)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Большая Арнаутская / Канатная, 6/58
4.7 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UB-505 №1
A&D Company
2911,00 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 46
5.5 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UA-888E №1
A&D Company
1729,00 грн
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UB-202 №1
A&D Company
1946,00 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
5.6 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UB-202 №1
A&D Company
1946,00 грн
Аптека enter
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Независимости, 8-Б
6.1 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UA-888E №1
A&D Company
1731,00 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 11-Г
10.1 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UB-202 №1
A&D Company
1936,00 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 49
10.6 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UB-202 №1
A&D Company
1615,10 грн
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UB-505 №1
A&D Company
2416,10 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 68
11.8 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UB-505 №1
A&D Company
2793,00 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 88
12.7 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UB-202 №1
A&D Company
1946,00 грн
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UB-505 №1
A&D Company
2087,40 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
13.2 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UB-505 №1
A&D Company
2087,40 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
14.0 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UB-505 №1
A&D Company
2982,00 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
14.0 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UB-202 №1
A&D Company
1938,00 грн
В городах рядом
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 31-Д
20.7 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UB-202 №1
A&D Company
1954,00 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:00
Бессарабське, ул. Центральная, 61-З
122.7 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UA-604 №1
A&D Company
1152,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
307.8 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UA-888 №1
A&D Company
1777,51
Экономия при брони: -68,20 грн
1709,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Жмеринка, ул. Центральная, 1
342.6 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UA-888 №1
A&D Company
1864,30
Экономия при брони: -121,06 грн
1743,24 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Яготин, ул. Независимости, 58
428.1 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UB-202 №1
A&D Company
1368,80 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Палладина Академика, 18/30
442.6 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UB-505 №1
A&D Company
3051,30 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Свободы, 26-В
448.4 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UB-202 №1
A&D Company
1368,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чортков, ул. Шевченко Тараса, 15
461.4 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UB-202 №1
A&D Company
1709,50
Экономия при брони: -0,20 грн
1709,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Коломыя, ул. Мазепы Ивана, 9
480.8 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА ЦИФРОВОЙ UA-888 №1
A&D Company
1790,74
Экономия при брони: -81,43 грн
1709,31 грн