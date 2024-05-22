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БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 6002, эластичный размер S, №1 - Львов (567034) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (1)
449,28
Экономия: -4,87 грн
444,41 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
449,87
Экономия: -5,96 грн
443,91 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, пл. Рынок, 5
Всего: упаковка (1)
427,42
Экономия: -3,80 грн
423,62 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Болехов, пл. Франко Ивана, 4
Всего: упаковка (1)
426,23
Экономия: -2,48 грн
423,75 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 8
Всего: упаковка (1)
445,90
Экономия: -4,65 грн
441,25 грн
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Ивано-Франковск, ул. Ленкавского, 34
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Мазепы, 28
Всего: упаковка (1)
444,53 грн
Зеленая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Надворная, ул. Грушевского Михаила, 4-В
Всего: упаковка (1)
448,48 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Делятин, ул. 16-го Июля, 299
Всего: упаковка (2)
446,84 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Чортков, ул. Бандеры Степана, 11
Всего: упаковка (1)
447,42
Экономия: -0,26 грн
447,16 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, просп. Грушевского Михаила, 61
Всего: упаковка (1)
449,61 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Паляница, ул. Стаище, 94-А
Всего: упаковка (5)
446,56
Экономия: -4,04 грн
442,52 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 43 мин
Ужгород, ул. Капушанская, 21
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Куты, пл. Шевченко Тараса, 8
Всего: упаковка (1)
445,42
Экономия: -0,48 грн
444,94 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 43 мин
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
Всего: упаковка (1)
389,37 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Соборная, 8
Всего: упаковка (1)
448,48 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 31
Всего: упаковка (1)
445,63 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Русская, 255-Б
Всего: упаковка (1)
448,73
Экономия: -3,39 грн
445,34 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Деражня, ул. Майдан Привокзальный, 1/1
Всего: упаковка (1)
448,80
Экономия: -0,09 грн
448,71 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новоднестровск, м-н Молодежный, 7
Всего: упаковка (1)
426,58 грн