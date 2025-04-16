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Отрез марлевый Бавовник (Gauze cut Bavovnik)
Отрез марлевый Бавовник (Gauze cut Bavovnik)
Запорожье
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, пл. Павленковская, 3
199.8 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максимед
71,70
Экономия при брони:
-2,15 грн
69,55
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
289.1 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони:
-0,85 грн
27,40
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
298.4 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони:
-4,29 грн
138,76
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
344.0 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
359.4 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони:
-0,85 грн
27,40
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
370.2 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони:
-4,29 грн
138,76
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
415.3 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максимед
107,20
Экономия при брони:
-3,22 грн
103,98
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
415.3 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони:
-0,85 грн
27,40
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони:
-4,29 грн
138,76
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
415.4 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максимед
71,70
Экономия при брони:
-2,15 грн
69,55
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони:
-4,29 грн
138,76
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
425.0 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
426.0 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони:
-0,85 грн
27,40
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максимед
71,70
Экономия при брони:
-2,15 грн
69,55
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони:
-4,29 грн
138,76
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Млиново, ул. Александровская, 56
429.2 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони:
-4,29 грн
138,76
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
431.5 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
15,35
Экономия при брони:
-0,46 грн
14,89
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
29,30
Экономия при брони:
-0,88 грн
28,42
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
43,40
Экономия при брони:
-1,30 грн
42,10
грн
Забронировать
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Закрыто
Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
433.4 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,76
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,32
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони:
-0,85 грн
27,40
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Лесники, ул. Ватутина, 164-А
433.5 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони:
-0,85 грн
27,40
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
186,05
Экономия при брони:
-5,58 грн
180,47
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
434.1 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,80
Экономия при брони:
-1,25 грн
40,55
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
434.3 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
15,35
Экономия при брони:
-0,46 грн
14,89
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
43,40
Экономия при брони:
-1,30 грн
42,10
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 156
434.4 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максимед
71,70
Экономия при брони:
-2,15 грн
69,55
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони:
-4,29 грн
138,76
грн
Забронировать
Будь здоров
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
434.5 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 241
434.9 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
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