Киев
О товаре
Цены
Отрез марлевый Бавовник (Gauze cut Bavovnik)
Отрез марлевый Бавовник (Gauze cut Bavovnik)
Николаев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
98.7 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони:
-0,85 грн
27,40
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
110.1 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони:
-4,29 грн
138,76
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
116.5 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони:
-4,29 грн
138,76
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
279.2 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони:
-0,85 грн
27,40
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
315.9 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, пл. Павленковская, 3
351.4 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максимед
71,70
Экономия при брони:
-2,15 грн
69,55
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Сквира, ул. Соборная, 7
355.3 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони:
-0,85 грн
27,40
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максимед
71,70
Экономия при брони:
-2,15 грн
69,55
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони:
-4,29 грн
138,76
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
366.9 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
39,25
Экономия при брони:
-1,18 грн
38,07
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
368.5 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони:
-0,85 грн
27,40
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Васильков, ул. Соборная, 64/1
380.6 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони:
-0,85 грн
27,40
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Фастов, ул. Мазепы Ивана, 6
381.2 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони:
-4,29 грн
138,76
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
385.9 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
15,35
Экономия при брони:
-0,46 грн
14,89
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
29,30
Экономия при брони:
-0,88 грн
28,42
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
43,40
Экономия при брони:
-1,30 грн
42,10
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
387.8 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максимед
107,20
Экономия при брони:
-3,22 грн
103,98
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
388.4 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максимед
71,70
Экономия при брони:
-2,15 грн
69,55
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони:
-4,29 грн
138,76
грн
Забронировать
Undefined
Открыто
Закроется в 19:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
388.7 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони:
-0,85 грн
27,40
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
388.7 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони:
-0,85 грн
27,40
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони:
-4,29 грн
138,76
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Лесники, ул. Ватутина, 164-А
388.9 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони:
-0,85 грн
27,40
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
186,05
Экономия при брони:
-5,58 грн
180,47
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Млиново, ул. Александровская, 56
389.8 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони:
-4,29 грн
138,76
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Вита-Почтовая, ул. Звенигородская, 200-Д
392.7 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони:
-0,85 грн
27,40
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Заболотного Академика, 37
393.4 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони:
-4,29 грн
138,76
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню