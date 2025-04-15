Отрез марлевый Бавовник (Gauze cut Bavovnik)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках в Львов
Біла ромашка
Львов, ул. Антоновича, 122
2.2 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
Біла ромашка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
2.4 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,76
Экономия при брони: -0,44 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
Біла ромашка
Львов, ул. Садовая, 2-А
3.0 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони: -4,29 грн
Біла ромашка
Львов, ул. Научная, 35-А
4.3 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони: -4,29 грн
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Яворов, ул. Тычины Павла, 3
46.8 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
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Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
64.5 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони: -0,85 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
Біла ромашка
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 190
112.9 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони: -0,85 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
Біла ромашка
Луцк, просп. Соборности, 22-Б
140.3 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
186,05
Экономия при брони: -5,58 грн
Біла ромашка
Каменец-Подольский, шоссе Нигинское, 41/1
224.7 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 265-А
225.6 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
Біла ромашка
Винница, ул. Келецкая, 121
323.2 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони: -0,85 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
Біла ромашка
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
325.4 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
39,25
Экономия при брони: -1,18 грн
Біла ромашка
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
334.6 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максимед
71,70
Экономия при брони: -2,15 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони: -4,29 грн
Біла ромашка
Коростышев, ул. Киевская, 66
363.2 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
Біла ромашка
Сквира, ул. Соборная, 7
405.4 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони: -0,85 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максимед
71,70
Экономия при брони: -2,15 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони: -4,29 грн
Біла ромашка
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 52
418.6 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони: -4,29 грн
Біла ромашка
Фастов, ул. Мазепы Ивана, 6
422.4 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони: -4,29 грн
Біла ромашка
Гореничи, ул. Столичная, 1
446.7 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
Біла ромашка
Буча, бульв. Бирюкова Леонида, 2
447.0 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони: -0,85 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
Біла ромашка
Стоянка, ул. Киевская, 10
447.6 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони: -0,85 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн