Отрез марлевый Бавовник (Gauze cut Bavovnik)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеках в Киев
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
29,30
Экономия при брони: -0,88 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
43,40
Экономия при брони: -1,30 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
192,95
Экономия при брони: -5,79 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони: -0,85 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максимед
71,70
Экономия при брони: -2,15 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 50
2.2 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
15,35
Экономия при брони: -0,46 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
29,30
Экономия при брони: -0,88 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
43,40
Экономия при брони: -1,30 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максимед
74,35
Экономия при брони: -2,23 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
148,35
Экономия при брони: -4,45 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
2.3 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони: -4,29 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
2.4 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони: -4,29 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
3.8 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максимед
71,70
Экономия при брони: -2,15 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, просп. Берестейский, 24
3.8 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,76
Экономия при брони: -0,44 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
186,05
Экономия при брони: -5,58 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Филатова Академика, 7
3.9 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони: -0,85 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 176
4.3 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
15,35
Экономия при брони: -0,46 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
29,30
Экономия при брони: -0,88 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максимед
74,35
Экономия при брони: -2,23 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
148,35
Экономия при брони: -4,45 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
4.9 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони: -0,85 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 47
5.4 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максимед
71,70
Экономия при брони: -2,15 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
6.0 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Инженерная, 1
6.3 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максимед
71,70
Экономия при брони: -2,15 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
6.4 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони: -0,85 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максимед
71,70
Экономия при брони: -2,15 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони: -4,29 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, просп. Оболонский, 19
7.1 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
7.3 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 32-Б
7.6 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони: -0,85 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони: -4,29 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Здолбуновская, 4
7.7 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони: -4,29 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 46
7.7 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пер. Финский, 3
7.7 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,76
Экономия при брони: -0,44 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максимед
71,70
Экономия при брони: -2,15 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони: -4,29 грн