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Отрез марлевый Бавовник (Gauze cut Bavovnik)
Отрез марлевый Бавовник (Gauze cut Bavovnik)
Харьков
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, пл. Павленковская, 3
130.4 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максимед
71,70
Экономия при брони:
-2,15 грн
69,55
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
307.3 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони:
-0,85 грн
27,40
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
343.8 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
380.0 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони:
-0,85 грн
27,40
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони:
-4,29 грн
138,76
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
380.3 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максимед
71,70
Экономия при брони:
-2,15 грн
69,55
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони:
-4,29 грн
138,76
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
380.8 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максимед
107,20
Экономия при брони:
-3,22 грн
103,98
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 20:00
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
390.3 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
391.7 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони:
-0,85 грн
27,40
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максимед
71,70
Экономия при брони:
-2,15 грн
69,55
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони:
-4,29 грн
138,76
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 241
392.7 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 156
393.5 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максимед
71,70
Экономия при брони:
-2,15 грн
69,55
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони:
-4,29 грн
138,76
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
400.1 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,80
Экономия при брони:
-1,25 грн
40,55
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Млиново, ул. Александровская, 56
400.9 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-Б
401.1 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони:
-0,85 грн
27,40
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони:
-4,29 грн
138,76
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
401.6 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
15,35
Экономия при брони:
-0,46 грн
14,89
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
43,40
Экономия при брони:
-1,30 грн
42,10
грн
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Будь здоров
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
402.1 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пер. Финский, 3
402.6 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,76
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,32
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максимед
71,70
Экономия при брони:
-2,15 грн
69,55
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони:
-4,29 грн
138,76
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
403.3 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Здолбуновская, 4
403.3 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони:
-4,29 грн
138,76
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
403.6 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
15,35
Экономия при брони:
-0,46 грн
14,89
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
29,30
Экономия при брони:
-0,88 грн
28,42
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
43,40
Экономия при брони:
-1,30 грн
42,10
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
148,35
Экономия при брони:
-4,45 грн
143,90
грн
Забронировать
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 20:00
Погребы, ул. Погребской путь, 19
404.3 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони:
-0,44 грн
14,36
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони:
-0,85 грн
27,40
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони:
-1,26 грн
40,59
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максимед
107,20
Экономия при брони:
-3,22 грн
103,98
грн
Забронировать
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
186,05
Экономия при брони:
-5,58 грн
180,47
грн
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