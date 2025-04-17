Отрез марлевый Бавовник (Gauze cut Bavovnik)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеках в Чернигов
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
В городах рядом
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Дымер, ул. Соборная, 73
104.5 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони: -0,85 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони: -4,29 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Хотяновка, ул. Валовая, 2-В
112.3 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони: -0,85 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони: -4,29 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 2 мин
Бровары, ул. Киевская, 241
114.7 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Погребы, ул. Погребской путь, 19
114.9 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони: -0,85 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максимед
107,20
Экономия при брони: -3,22 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
186,05
Экономия при брони: -5,58 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 2 мин
Бровары, ул. Киевская, 156
116.9 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максимед
71,70
Экономия при брони: -2,15 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони: -4,29 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 2 мин
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
117.4 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 2 мин
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
120.6 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони: -0,85 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максимед
71,70
Экономия при брони: -2,15 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони: -4,29 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 2 мин
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 46
121.4 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 2 мин
Киев, просп. Оболонский, 21-Б
122.0 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
122.6 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони: -0,85 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максимед
71,70
Экономия при брони: -2,15 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони: -4,29 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 2 мин
Киев, просп. Оболонский, 19
122.7 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 2 мин
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
123.1 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Юнкерова Николая, 92-А
124.5 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони: -0,85 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 2 мин
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
124.9 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони: -0,85 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 2 мин
Киев, пер. Финский, 3
125.1 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,76
Экономия при брони: -0,44 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 5 м х 90 см №1
МТК Максимед
71,70
Экономия при брони: -2,15 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони: -4,29 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 2 мин
Киев, просп. Европейского Союза, 58
125.5 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони: -0,85 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони: -4,29 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 2 мин
Киев, просп. Порика Василия, 5-А
125.5 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 2 м х 90 см №1
МТК Максимед
28,25
Экономия при брони: -0,85 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 2 мин
Киев, ул. Ярославская, 56-А
126.2 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 10 м х 90 см №1
МТК Максимед
143,05
Экономия при брони: -4,29 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 2 мин
Киев, ул. Березнева, 12-А
127.7 км
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 1 м х 90 см №1
МТК Максимед
14,80
Экономия при брони: -0,44 грн
МАРЛЕВЫЙ ОТРЕЗ тм "БаВоВник" 3 м х 90 см №1
МТК Максимед
41,85
Экономия при брони: -1,26 грн