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Емкость для мочи (Container for urine)
Емкость для мочи (Container for urine)
Винница
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Монастырище, ул. Мира, 20
99.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
6,00
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 17:00
Барановка, ул. Звягельская, 66
132.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
7,00
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
188.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,90
Экономия при брони:
-3,02 грн
5,88
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Лятошинского, 24
189.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,90
Экономия при брони:
-3,02 грн
5,88
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Берестейский, 148/1
189.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
9,00
Экономия при брони:
-3,12 грн
5,88
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Гната Юры, 7-А
189.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 15:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 11
190.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
190.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
5,10
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 104
191.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Отрадный, 61
192.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
192.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 32/38
193.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Гостомель, ул. Остромирская, 35
193.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
5,00
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
194.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Политехническая, 25/29
195.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Предславинская, 9
196.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
196.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
197.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 16:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
197.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
197.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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