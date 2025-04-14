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Емкость для мочи (Container for urine)
Емкость для мочи (Container for urine)
Одесса
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
250.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
6,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
251.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
6,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
6,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
254.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
6,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
7,00
Экономия при брони:
-1,00 грн
6,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
257.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
6,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется через 14 мин
Монастырище, ул. Мира, 20
286.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
6,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Александрия, просп. Соборный, 111
302.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
6,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
305.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
6,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
364.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
6,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
364.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
6,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
366.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
6,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
368.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
6,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
369.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется через 14 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 6
369.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
6,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
370.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
7,00
Экономия при брони:
-1,00 грн
6,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется через 14 мин
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
372.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
6,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
393.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
7,00
Экономия при брони:
-1,00 грн
6,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 85
409.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
6,00
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
431.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,90
Экономия при брони:
-3,02 грн
5,88
грн
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