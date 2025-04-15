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Емкость для мочи (Container for urine)
Емкость для мочи (Container for urine)
Львов
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
121.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
7,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 85
224.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
6,00
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется через 17 мин
Барановка, ул. Звягельская, 66
266.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
7,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Монастырище, ул. Мира, 20
429.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
6,00
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Гостомель, ул. Остромирская, 35
448.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
5,00
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Берестейский, 148/1
455.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
9,00
Экономия при брони:
-3,12 грн
5,88
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 11
456.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
456.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
5,10
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Гната Юры, 7-А
458.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 104
458.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 32/38
460.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
460.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Отрадный, 61
461.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Лятошинского, 24
462.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,90
Экономия при брони:
-3,02 грн
5,88
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
462.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,90
Экономия при брони:
-3,02 грн
5,88
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, просп. Свободы, 2
463.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
463.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармация
Открыто
Закроется через 17 мин
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
464.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Политехническая, 25/29
464.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Кирилловская, 116-А
465.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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