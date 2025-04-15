Емкость для мочи (Container for urine)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Днепр
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
7,00
Экономия при брони: -1,00 грн
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
51.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
65.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
72.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
73.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
7,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
77.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
108.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
132.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
134.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
7,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 111
137.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
191.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
198.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
199.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
202.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
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202.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10
375.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони: -2,82 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
377.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом