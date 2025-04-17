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Емкость для мочи (Container for urine)
Емкость для мочи (Container for urine)
Чернигов
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Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
5,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
116.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
5,00
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 19
120.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
120.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
121.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 18
122.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
122.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Воскресенский, 15
122.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 3
123.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 34
123.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Миропольская, 1
124.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 103/1
124.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Краковская, 13
124.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,60
Экономия при брони:
-2,72 грн
5,88
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Вышгородская, 28/1
124.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, просп. Свободы, 2
125.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
6,00
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Кирилловская, 116-А
126.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
126.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
9,00
Экономия при брони:
-3,12 грн
5,88
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Бориспольская, 34
126.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ 60 мл №1
Виктер плюс Торговый Дом
8,70
Экономия при брони:
-2,82 грн
5,88
грн
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