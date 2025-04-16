Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Запорожье
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
410,38
Экономия при брони: -26,21 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 87
7.7 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
91,39
Экономия при брони: -3,83 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
520,00
Экономия при брони: -78,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
8.4 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
8.6 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
450,00
Экономия при брони: -59,40 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паникахи, 36-К
61.0 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
508,10
Экономия при брони: -64,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Героев, 37
62.3 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 11-К
63.4 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Харьковская / Яворницкого Дмитрия, 2/44
68.4 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
68.8 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
69.2 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
508,10
Экономия при брони: -64,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
72.0 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
531,80
Экономия при брони: -88,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Возрождения, 144
82.9 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Возрождения, 22-А
85.1 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Самар, ул. Достоинства, 34
87.4 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
520,00
Экономия при брони: -188,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Украинских Соколов, 1-А
95.2 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольногорск, ул. Центральная, 41
110.6 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
508,10
Экономия при брони: -64,50 грн