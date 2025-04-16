Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
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Аптека твоей родини
Зеленодольск, просп. Независимости, 17/83
42.8 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Подорожник
Вольногорск, ул. Центральная, 41
79.0 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
508,10
Экономия при брони: -66,40 грн
Аптека бам
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 22-Г
108.4 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
508,10
Экономия при брони: -66,40 грн
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, перек. Короленко / Глушко Валентина, 121/1
109.2 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Подорожник
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
110.3 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
508,10
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека оптовых цен
Каменское, просп. Возрождения, 22-А
112.2 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Аптека оптовых цен
Каменское, просп. Возрождения, 144
113.3 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Бажаемо здоровья
Каменское, ул. Украинских Соколов, 1-А
116.9 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
520,00
Экономия при брони: -188,00 грн
Аптека оптовых цен
Еланец, ул. Соборная, 127
117.0 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Бажаемо здоровья
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 37-А
123.4 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Бажаемо здоровья
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
123.9 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Бажаемо здоровья
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 54
124.0 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
520,00
Экономия при брони: -78,00 грн
Бажаемо здоровья
Светловодск, ул. Героев Украины, 63
128.1 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Аптека бам
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
130.1 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
508,10
Экономия при брони: -66,40 грн
Подорожник
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
130.6 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
531,80
Экономия при брони: -90,10 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Школьная, 13
132.8 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
398,11
Экономия при брони: -13,93 грн
Подорожник
Днепр, ул. Паникахи, 36-К
133.4 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
508,10
Экономия при брони: -66,40 грн