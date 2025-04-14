Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Харьков
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шариковая, 31
13.3 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Златополь, м-н 4-й, 5
66.1 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 11 мин
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 42/2
99.5 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 41 мин
Изюм, ул. Хмельницкая, 2/1
114.2 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мира, 9
127.8 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 64-Д
130.3 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 41 мин
Полтава, ул. Европейская, 147
131.8 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 41 мин
Полтава, ул. Оксанченко Александра, 48
132.8 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 241-А
133.1 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 19
133.6 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 41 мин
Сумы, ул. Петропавловская, 74
144.5 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Самар, ул. Достоинства, 34
166.9 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Харьковская / Яворницкого Дмитрия, 2/44
190.9 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
191.4 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Подорожник
Закрыто
Открывается через 41 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
193.6 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
531,80
Экономия при брони: -88,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 11-К
195.0 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 41 мин
Днепр, просп. Героев, 37
195.5 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
195.6 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
508,10
Экономия при брони: -64,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Украинских Соколов, 1-А
196.4 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line