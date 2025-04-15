Днепр (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Днепр
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
508,10
Экономия при брони: -64,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
531,80
Экономия при брони: -88,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
5.1 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Харьковская / Яворницкого Дмитрия, 2/44
6.6 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 11-К
8.9 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паникахи, 36-К
9.1 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
508,10
Экономия при брони: -64,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Героев, 37
10.2 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Возрождения, 144
25.2 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Возрождения, 22-А
27.8 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Самар, ул. Достоинства, 34
29.2 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
520,00
Экономия при брони: -188,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Украинских Соколов, 1-А
33.5 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
520,00
Экономия при брони: -78,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольногорск, ул. Центральная, 41
69.9 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
508,10
Экономия при брони: -64,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
72.4 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
72.4 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
411,89
Экономия при брони: -27,72 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 87
77.0 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
93,81
Экономия при брони: -6,26 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
77.6 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
77.8 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
78.1 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
450,00
Экономия при брони: -52,20 грн