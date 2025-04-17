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Д-орс (D-ors)
Д-орс (D-ors)
Чернигов
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Сосница, ул. Хмельницкого Богдана, 18
84.8 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
403,55
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ичня, ул. Героев Майдана, 7-А
104.4 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
411,43
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Петлюры Симона, 22
113.7 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
304,86
Экономия при брони:
-21,72 грн
283,14
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 66
114.0 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
453,50
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 243
114.6 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
485,01
Экономия при брони:
-4,61 грн
480,40
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
382,40
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, бульв. Независимости, 6
114.7 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
453,50
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Героев Украины, 11
115.0 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
433,50
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 68-А
117.7 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
52,55
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
117.9 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
337,75
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Экстер Александры / Бальзака Оноре, 18/78
118.2 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
337,75
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 75-А
118.7 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
101,62
Экономия при брони:
-14,46 грн
87,16
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 60
118.7 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
161,92
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 60
118.8 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
337,75
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
191,19
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврухина, 3
119.3 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
89,83
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Николаева Архитектора, 7
120.4 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
340,55
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 12
120.7 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
401,44
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 65
120.7 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
337,75
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
120.9 км
D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик №20
Pharma Line
210,18
грн
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