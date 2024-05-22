Все аптеки Украины
Медицинские изделияПрочие изделия медицинского назначенияСорбентыD-ORSЦены в аптеках

D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик, №20 - Харьков (684318) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1), пакетик (13)
399,00 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (1)
419,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Шариковая, 29
Всего: упаковка (1)
380,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Шариковая, 31
Всего: упаковка (1)
433,48
Экономия: -66,82 грн
366,66 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
383,40 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Первомайский, м-н 4-й, 5
Всего: упаковка (1)
330,87 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 42/2
Всего: пакетик (2)
350,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Перещепино, ул. Шевченко Тараса, 25
Всего: упаковка (1)
325,70 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Мира, 9
Всего: упаковка (1)
330,34 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Европейская, 147
Всего: упаковка (1), пакетик (10)
330,63 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Оксанченко Александра, 48
Всего: упаковка (1)
322,14 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 19
Всего: упаковка (1)
330,87 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Петропавловская, 74
Всего: упаковка (1)
329,59 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Бочарника Дмитрия, 12-Д
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
395,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
395,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
395,90 грн
Ощад аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
395,90 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Терновка, ул. Харьковская, 5
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
395,90 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 27-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 15:00
395,90 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 41
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
395,90 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Терновка, ул. Харьковская, 26-А
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
395,90 грн