D-ORS порошок для приготовления сусп. для внутреннего применения пакетик, №20 - Харьков (684318) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 5 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
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Харьков, ул. Бекетова, 21
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Харьков, ул. Шариковая, 29
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Харьков, ул. Шариковая, 31
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Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Бажаемо здоровья
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Первомайский, м-н 4-й, 5
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Всего: пакетик (2)
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Карловка, ул. Полтавский Шлях, 42/2
Бажаемо здоровья
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Перещепино, ул. Шевченко Тараса, 25
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
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Полтава, ул. Мира, 9
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Полтава, ул. Европейская, 147
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Полтава, ул. Оксанченко Александра, 48
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Полтава, ул. 23-го Сентября, 19
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
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Сумы, ул. Петропавловская, 74
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Бочарника Дмитрия, 12-Д
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
Ощад аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
Аптека копейка
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Терновка, ул. Харьковская, 5
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
Аптека копейка
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 27-А
Наличие на 2024-05-23 - 15:00
Аптека бам
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 41
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Терновка, ул. Харьковская, 26-А
Наличие на 2024-05-23 - 18:00