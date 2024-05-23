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БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2022, размер 5 серый "Евро", эластичный, №1 - Запорожье (476134) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
946,74 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 57 мин
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (5)
979,00
Экономия: -340,20 грн
638,80 грн
В других городах:
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
539,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
901,00
Экономия: -262,20 грн
638,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
941,94 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
944,84 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Семафорная, 26
Всего: упаковка (1)
901,00
Экономия: -262,20 грн
638,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Квитки Цисык, 9-А
Всего: упаковка (1)
945,36 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 82-Б
Всего: упаковка (3)
901,00
Экономия: -262,20 грн
638,80 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 23-К
Всего: упаковка (1)
901,00
Экономия: -262,20 грн
638,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Слобожанское, ул. Сухомлинского Василия, 44
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -340,20 грн
638,80 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Балковая, 20
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -340,20 грн
638,80 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Преображенская, 5/63
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -340,20 грн
638,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Першотравенск, ул. Защитников Украины, 15/1
Всего: упаковка (1)
948,32 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 57 мин
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
944,57 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается через 57 мин
Магдалиновка, ул. Центральная, 14
Всего: упаковка (2)
979,00
Экономия: -340,20 грн
638,80 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Перещепино, м-н Кольчинский, 6
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -340,20 грн
638,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 37
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -340,20 грн
638,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (1)
942,55 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
Всего: упаковка (1)
941,13 грн