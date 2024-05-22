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БАНДАЖ ПРОТИВОГРЫЖЕВОЙ размер 1 (351) универсальный, №1 - Харьков (108904) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
803,93 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
799,62 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Дергачи, ул. Вокзальная, 61
Всего: упаковка (1)
800,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Змиев, ул. Административная, 4
Всего: упаковка (1)
802,01 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (1)
806,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Диканька, ул. Кащука, 1-А
Всего: упаковка (1)
800,96 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
Всего: упаковка (1)
681,00
Экономия: -89,00 грн
592,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 31
Всего: упаковка (1)
804,99 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
626,00
Экономия: -41,00 грн
585,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
678,00
Экономия: -93,00 грн
585,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
Всего: упаковка (1)
672,00
Экономия: -87,00 грн
585,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
816,80 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
672,00
Экономия: -87,00 грн
585,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
672,00
Экономия: -87,00 грн
585,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Всего: упаковка (1)
672,00
Экономия: -87,00 грн
585,00 грн
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
672,00
Экономия: -87,00 грн
585,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кушугум, перек. Центральная / Соборная, 196/28
Всего: упаковка (1)
678,00
Экономия: -93,00 грн
585,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (1)
807,38 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 70
Всего: упаковка (1)
648,00
Экономия: -84,00 грн
564,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
Всего: упаковка (1)
648,00
Экономия: -84,00 грн
564,00 грн