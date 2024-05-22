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БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2022, размер 2 серый "Евро", эластичный, №1 - Львов (476126) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
731,87 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (1)
901,00
Экономия: -267,80 грн
633,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -345,80 грн
633,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Всего: упаковка (2)
901,00
Экономия: -267,80 грн
633,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 65
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -345,80 грн
633,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (5)
979,00
Экономия: -345,80 грн
633,20 грн
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (1)
784,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 70
Всего: упаковка (1)
944,03 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Медовой Пещеры, 1
Всего: упаковка (1)
731,87 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гашека Ярослава, 2-А
Всего: упаковка (1)
598,70 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хоткевича, 30-А
Всего: упаковка (1)
901,00
Экономия: -267,80 грн
633,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Городоцкая, 2
Всего: упаковка (1)
942,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Тернопольская, 21-Е
Всего: упаковка (1)
719,40 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 50 мин
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (1)
731,87 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Городоцкая, 212
Всего: упаковка (1)
732,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Щирецкая, 36
Всего: упаковка (1)
931,40 грн
Сидус
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Гринченко, 6
Всего: упаковка (1)
1167,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 360
Всего: упаковка (1)
735,30 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
Всего: упаковка (1)
937,42 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
901,00
Экономия: -267,80 грн
633,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 57
Всего: упаковка (2)
901,00
Экономия: -267,80 грн
633,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Судовая Вишня, пл. Франко Ивана, 13-Б
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -345,80 грн
633,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Мостиска, ул. Гайдамацкая, 4
Всего: упаковка (1)
979,00
Экономия: -345,80 грн
633,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Мостиска, пл. Рынок, 7
Всего: упаковка (2)
979,00
Экономия: -345,80 грн
633,20 грн
Пульс
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Открыто Круглосуточно
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 9
Всего: упаковка (1)
784,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 16/1
Всего: упаковка (1)
901,00
Экономия: -267,80 грн
633,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Зеленая, 25
Всего: упаковка (2)
901,00
Экономия: -267,80 грн
633,20 грн