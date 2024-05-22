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БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2020, размер 2, серый эластичный, №1 - Львов (428002) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Щирецкая, 36
Всего: упаковка (1)
784,40 грн
Сидус
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Гринченко, 6
Всего: упаковка (1)
938,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 360
Всего: упаковка (1)
619,20 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Всего: упаковка (1)
440,75 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
Всего: упаковка (1)
709,95
Экономия: -3,98 грн
705,97 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 30
Всего: упаковка (1)
713,65
Экономия: -6,70 грн
706,95 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Владимир, ул. Ковельская, 12
Всего: упаковка (1)
462,79 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 12
Всего: упаковка (1)
462,79 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 00:00
Тлумач, ул. Винниченко, 84
Всего: упаковка (1)
658,63 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, просп. Грушевского Михаила, 82
Всего: упаковка (1)
724,00
Экономия: -345,80 грн
378,20 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, просп. Грушевского Михаила, 61
Всего: упаковка (1)
717,34 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Кулика и Гудачека, 32
Всего: упаковка (1)
484,82 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Видинская, 48
Всего: упаковка (1)
440,75 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (1)
756,23 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Бабяка, 1-Б
Всего: упаковка (1)
754,93 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (1)
757,93 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (1)
754,84 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Житомирская, 13-А
Всего: упаковка (1)
440,75 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
Всего: упаковка (1)
453,97 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 50 мин
Житомир, ул. Киевская, 62
Всего: упаковка (1)
440,75 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ильинцы, ул. Европейская, 5
Всего: упаковка (1)
818,00
Экономия: -439,80 грн
378,20 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Иванков, ул. Ватутина, 32
Всего: упаковка (1)
735,40
Экономия: -22,06 грн
713,34 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
588,05
Экономия: -17,64 грн
570,41 грн