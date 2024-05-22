БАНДАЖ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 2020, размер 2, серый эластичный, №1 - Львов (428002) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 3 аптеках
Аптека 3и
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Щирецкая, 36
Сидус
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Всего: упаковка (1)
Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Гринченко, 6
В других городах:
Аптека 3и
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 360
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 30
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Владимир, ул. Ковельская, 12
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 12
Здорова родина
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Открыто Закроется в 00:00
Тлумач, ул. Винниченко, 84
1 социальна аптека
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Коломыя, просп. Грушевского Михаила, 82
Здорова родина
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, просп. Грушевского Михаила, 61
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Кулика и Гудачека, 32
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Видинская, 48
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, пл. Народная, 9
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Бабяка, 1-Б
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, пл. Победы, 2
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Житомирская, 13-А
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 50 мин
Житомир, ул. Киевская, 62
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Ильинцы, ул. Европейская, 5
Біла ромашка
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Иванков, ул. Ватутина, 32
Біла ромашка
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40