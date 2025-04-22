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Шприц Медик-о-пленет (Syringe Medic-o-planet)
Шприц Медик-о-пленет (Syringe Medic-o-planet)
Николаев
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В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Александрия, ул. Усика Григория, 43
210.9 км
ШПРИЦ ИНЪЕКЦИОННЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ MEDIC-O-PLANET трехкомп. с 2 иг. (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 29/35
260.1 км
ШПРИЦ ИНЪЕКЦИОННЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ MEDIC-O-PLANET трехкомп. с 2 иг. (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 17:00
Черкассы, ул. Чехова, 101
276.3 км
ШПРИЦ ИНЪЕКЦИОННЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ MEDIC-O-PLANET трехкомп. с 2 иг. (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Вапнярка, ул. Независимости, 207-В
299.4 км
ШПРИЦ ИНЪЕКЦИОННЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ MEDIC-O-PLANET трехкомп. с 2 иг. (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:30
Белая Церковь, просп. Независимости, 57
344.3 км
ШПРИЦ ИНЪЕКЦИОННЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ MEDIC-O-PLANET трехкомп. с 2 иг. (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:30
Шаргород, ул. Героев Майдана, 260-А
353.7 км
ШПРИЦ ИНЪЕКЦИОННЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ MEDIC-O-PLANET трехкомп. с 2 иг. (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
411.4 км
ШПРИЦ ИНЪЕКЦИОННЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ MEDIC-O-PLANET трехкомп. с 2 иг. (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Житомир, ул. Киевская, 64
442.4 км
ШПРИЦ ИНЪЕКЦИОННЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ MEDIC-O-PLANET трехкомп. с 2 иг. (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
462.1 км
ШПРИЦ ИНЪЕКЦИОННЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ MEDIC-O-PLANET трехкомп. с 2 иг. (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Заболотов, ул. Возрождения, 2
529.2 км
ШПРИЦ ИНЪЕКЦИОННЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ MEDIC-O-PLANET трехкомп. с 2 иг. (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Корюковка, ул. Шевченко Тараса, 75
538.4 км
ШПРИЦ ИНЪЕКЦИОННЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ MEDIC-O-PLANET трехкомп. с 2 иг. (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Коломыя, ул. Сечевых Стрельцов, 14
548.2 км
ШПРИЦ ИНЪЕКЦИОННЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ MEDIC-O-PLANET трехкомп. с 2 иг. (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 22:00
Тернополь, ул. Русская, 23
555.0 км
ШПРИЦ ИНЪЕКЦИОННЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ MEDIC-O-PLANET трехкомп. с 2 иг. (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Олевск, ул. Киевская, 7
572.0 км
ШПРИЦ ИНЪЕКЦИОННЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ MEDIC-O-PLANET трехкомп. с 2 иг. (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 189-Б
582.9 км
ШПРИЦ ИНЪЕКЦИОННЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ MEDIC-O-PLANET трехкомп. с 2 иг. (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 89
583.9 км
ШПРИЦ ИНЪЕКЦИОННЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ MEDIC-O-PLANET трехкомп. с 2 иг. (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Ивано-Франковск, ул. Стецько Славы, 2
584.2 км
ШПРИЦ ИНЪЕКЦИОННЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ MEDIC-O-PLANET трехкомп. с 2 иг. (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Ива-фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Кардинала Гузара Любомира, 49/2
585.0 км
ШПРИЦ ИНЪЕКЦИОННЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ MEDIC-O-PLANET трехкомп. с 2 иг. (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Защитников Мариуполя, 89
585.7 км
ШПРИЦ ИНЪЕКЦИОННЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ MEDIC-O-PLANET трехкомп. с 2 иг. (Luer), 2мл 23Gx1 1/4 (0,6x30мм) №1
Medic-o-planet
5,55
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Ходоров, ул. Грушевского Михаила, 56
631.1 км
ШПРИЦ ИНЪЕКЦИОННЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ MEDIC-O-PLANET трехкомп. с 2 иг. (Luer), 5мл 21Gx1 1/2 (0,8x40мм) №1
Medic-o-planet
7,50
грн
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