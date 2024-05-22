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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ 6 см х 10 см, №1 - Харьков (497640) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Гала аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Чигирин, ул. Хмельницкого Богдана, 75
Всего: упаковка (4)
13,30 грн
Медит-м
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Открыто Закроется в 18:00
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 1-А
Всего: упаковка (5)
13,10 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Героев Днепра, 6
Всего: упаковка (6)
12,20 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 398
Всего: упаковка (5)
13,40 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
Всего: упаковка (7)
12,20 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 16:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 1
Всего: упаковка (5)
13,60 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:30
Черкассы, бульв. Шевченко, 325
Всего: упаковка (5)
12,90 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Чехова, 108
Всего: упаковка (5)
13,60 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 274/1
Всего: упаковка (4)
12,80 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Черкассы, бульв. Шевченко, 205
Всего: упаковка (7)
14,00 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 180
Всего: упаковка (8)
13,10 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
Всего: упаковка (6)
13,60 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 19:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 189
Всего: упаковка (5)
12,40 грн
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Черкассы, ул. Дахновская, 32
Всего: упаковка (5)
12,20 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 16:00
Черкассы, ул. Дахновская, 32
Всего: упаковка (5)
14,00 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 19:30
Черкассы, ул. Телиги Елены, 1
Всего: упаковка (3)
13,40 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
Всего: упаковка (5)
13,60 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 16:00
Смела, ул. Телеграфная, 9-Б
Всего: упаковка (4)
12,90 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Смела, ул. Кармелюка, 74-Б
Всего: упаковка (9)
13,10 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Канев, ул. Энергетиков, 2-Б
Всего: упаковка (6)
13,60 грн