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FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 25 мм х 72 мм, №300 - Львов (414787) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: 25 мм х 72 мм (230)
227,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (1)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: 25 мм х 72 мм (153)
227,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: 25 мм х 72 мм (6)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: 25 мм х 72 мм (204)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Линкольна, 29
Всего: 25 мм х 72 мм (114)
238,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: 25 мм х 72 мм (287)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
Всего: 25 мм х 72 мм (149)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Всего: 25 мм х 72 мм (147)
227,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Величковского, 40
Всего: упаковка (1)
227,13 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
Всего: 25 мм х 72 мм (246)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Нововолынск, ул. Стуса Василия, 9
Всего: упаковка (1)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Нововолынск, м-н 15-й, 19
Всего: 25 мм х 72 мм (279)
227,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 52
Всего: 25 мм х 72 мм (265)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Владимир, ул. Ковельская, 51
Всего: упаковка (1)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Тернополь, ул. Тарнавского Мирона Генерала, 32
Всего: 25 мм х 72 мм (14)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Ковель, ул. Сагайдачного Петра, 15
Всего: упаковка (1)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Коломыя, бульв. Леси Украинки, 1
Всего: 25 мм х 72 мм (75)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Ровно, ул. Магеля Виталия, 11
Всего: упаковка (1)
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Ровно, ул. Дубенская, 7
Всего: упаковка (1), 25 мм х 72 мм (17)
240,80 грн