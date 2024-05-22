FAMILY PLAST ПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 25 мм х 72 мм, №300 - Львов (414787) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 10 аптеках
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Всего: 25 мм х 72 мм (230)
Открыто Закроется через 12 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 7
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Всего: 25 мм х 72 мм (153)
Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Зеленая, 7/7
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Всего: 25 мм х 72 мм (6)
Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 82
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Всего: 25 мм х 72 мм (204)
Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Черниговская, 6
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Всего: 25 мм х 72 мм (114)
Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Линкольна, 29
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Всего: 25 мм х 72 мм (287)
Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
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Всего: 25 мм х 72 мм (149)
Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
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Всего: 25 мм х 72 мм (147)
Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
В других городах:
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Величковского, 40
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Всего: 25 мм х 72 мм (246)
Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 12 мин
Нововолынск, ул. Стуса Василия, 9
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Всего: 25 мм х 72 мм (279)
Открыто Закроется через 12 мин
Нововолынск, м-н 15-й, 19
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Всего: 25 мм х 72 мм (265)
Открыто Закроется через 12 мин
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 52
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 12 мин
Владимир, ул. Ковельская, 51
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Всего: 25 мм х 72 мм (14)
Открыто Закроется через 12 мин
Тернополь, ул. Тарнавского Мирона Генерала, 32
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 12 мин
Ковель, ул. Сагайдачного Петра, 15
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Всего: 25 мм х 72 мм (75)
Открыто Закроется через 12 мин
Коломыя, бульв. Леси Украинки, 1
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 12 мин
Ровно, ул. Магеля Виталия, 11
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Всего: упаковка (1), 25 мм х 72 мм (17)
Открыто Закроется через 12 мин
Ровно, ул. Дубенская, 7