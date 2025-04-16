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Бинт стерильный Бавовник (Sterile bandage Bavovnik)
Бинт стерильный Бавовник (Sterile bandage Bavovnik)
Запорожье
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, пл. Павленковская, 3
199.8 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
298.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
370.2 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
415.3 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
415.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
425.0 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
431.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
17,10
Экономия при брони:
-0,51 грн
16,59
грн
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Закрыто
Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
433.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
434.1 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Будь здоров
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
434.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 241
434.9 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Столичное, 103
435.3 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
17,10
Экономия при брони:
-0,51 грн
16,59
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Здолбуновская, 4
436.8 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Васильков, ул. Соборная, 64/1
438.0 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пер. Финский, 3
438.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Инженерная, 1
438.6 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 176
441.7 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
17,10
Экономия при брони:
-0,51 грн
16,59
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
442.2 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
442.8 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 73-А
442.9 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
17,10
Экономия при брони:
-0,51 грн
16,59
грн
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