Бинт стерильный Бавовник (Sterile bandage Bavovnik)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Винница
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Винница, ул. Келецкая, 121
7.2 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
114.2 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Коростышев, ул. Киевская, 66
126.2 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Фастов, ул. Мазепы Ивана, 6
138.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Каменец-Подольский, шоссе Нигинское, 41/1
152.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 52
165.8 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Васильков, ул. Соборная, 64/1
167.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Белогородка, ул. Строительная, 19
179.3 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Стоянка, ул. Киевская, 10
183.2 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,46
Экономия при брони: -0,49 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 140-А
184.1 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Гатное, ул. Киевская, 2-В
185.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
17,10
Экономия при брони: -0,51 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
186.3 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
17,10
Экономия при брони: -0,51 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Крюковщина, ул. Богуна Ивана, 2-А
186.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Вишневое, ул. Европейская, 30
186.6 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Софиевская Борщаговка, ул. Киевская, 36
187.1 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Петропавловская Борщаговка, ул. Садовая, 1-Г
187.2 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,46
Экономия при брони: -0,49 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Софиевская Борщаговка, ул. Киевская, 1/102
187.7 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,46
Экономия при брони: -0,49 грн
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Закрыто
Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
187.9 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Софиевская Борщаговка, ул. Яблоневая, 3
188.0 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Гната Юры, 20
189.7 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн