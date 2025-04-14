Бинт стерильный Бавовник (Sterile bandage Bavovnik)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Одесса
Біла ромашка
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
9.3 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
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Біла ромашка
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
153.6 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Винница, ул. Келецкая, 121
349.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Каменец-Подольский, шоссе Нигинское, 41/1
394.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Фастов, ул. Мазепы Ивана, 6
403.6 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Васильков, ул. Соборная, 64/1
411.3 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
421.1 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
17,10
Экономия при брони: -0,51 грн
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Лесники, ул. Ватутина, 170
424.0 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Киев, шоссе Столичное, 103
428.8 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
17,10
Экономия при брони: -0,51 грн
Біла ромашка
Гатное, ул. Киевская, 2-В
430.0 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
17,10
Экономия при брони: -0,51 грн
Біла ромашка
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
430.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
431.1 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Здановской Юлии, 73-А
434.1 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
17,10
Экономия при брони: -0,51 грн
Біла ромашка
Крюковщина, ул. Богуна Ивана, 2-А
434.1 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
434.2 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Будь здоров
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
434.8 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Вишневое, ул. Европейская, 30
434.9 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Белогородка, ул. Строительная, 19
435.3 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Инженерная, 1
435.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 140-А
436.0 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн