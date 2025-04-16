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Бинт стерильный Бавовник (Sterile bandage Bavovnik)
Бинт стерильный Бавовник (Sterile bandage Bavovnik)
Николаев
(адрес не указан)
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В городах рядом
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 55 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
110.1 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется через 55 мин
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
116.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, пл. Павленковская, 3
351.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется через 55 мин
Винница, ул. Келецкая, 121
368.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется через 55 мин
Васильков, ул. Соборная, 64/1
380.6 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Фастов, ул. Мазепы Ивана, 6
381.2 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется через 55 мин
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
385.9 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
17,10
Экономия при брони:
-0,51 грн
16,59
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется через 55 мин
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
387.8 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
388.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Закрыто
Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
388.7 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Столичное, 103
393.1 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
17,10
Экономия при брони:
-0,51 грн
16,59
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
393.8 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется через 55 мин
Гатное, ул. Киевская, 2-В
396.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
17,10
Экономия при брони:
-0,51 грн
16,59
грн
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Будь здоров
Открыто
Закроется через 55 мин
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
397.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется через 55 мин
Киев, шоссе Харьковское, 168
398.7 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Инженерная, 1
399.2 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется через 55 мин
Киев, ул. Здановской Юлии, 73-А
399.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
17,10
Экономия при брони:
-0,51 грн
16,59
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется через 55 мин
Киев, ул. Здолбуновская, 4
399.9 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Крюковщина, ул. Богуна Ивана, 2-А
401.0 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 176
401.2 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
17,10
Экономия при брони:
-0,51 грн
16,59
грн
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