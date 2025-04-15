Бинт стерильный Бавовник (Sterile bandage Bavovnik)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Львов
Біла ромашка
Львов, ул. Научная, 35-А
4.3 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
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Біла ромашка
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 190
112.9 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Каменец-Подольский, шоссе Нигинское, 41/1
224.7 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Винница, ул. Келецкая, 121
323.2 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
334.6 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Коростышев, ул. Киевская, 66
363.2 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 52
418.6 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Фастов, ул. Мазепы Ивана, 6
422.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Стоянка, ул. Киевская, 10
447.6 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,46
Экономия при брони: -0,49 грн
Біла ромашка
Белогородка, ул. Строительная, 19
448.0 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Васильков, ул. Соборная, 64/1
451.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 140-А
453.7 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Петропавловская Борщаговка, ул. Садовая, 1-Г
454.6 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,46
Экономия при брони: -0,49 грн
Біла ромашка
Софиевская Борщаговка, ул. Киевская, 36
457.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Вишневое, ул. Европейская, 30
457.8 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Софиевская Борщаговка, ул. Киевская, 1/102
457.8 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,46
Экономия при брони: -0,49 грн
Біла ромашка
Крюковщина, ул. Богуна Ивана, 2-А
458.3 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Гната Юры, 20
458.3 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Софиевская Борщаговка, ул. Яблоневая, 3
458.7 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Дымер, ул. Соборная, 73
459.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн