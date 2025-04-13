Бинт стерильный Бавовник (Sterile bandage Bavovnik)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Киев
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
17,10
Экономия при брони: -0,51 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 50
2.2 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
17,10
Экономия при брони: -0,51 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Ярославская, 56-А
2.3 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
2.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
3.8 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 176
4.3 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
17,10
Экономия при брони: -0,51 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
4.9 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
6.0 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Инженерная, 1
6.3 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Воскресенский, 36
6.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Здолбуновская, 4
7.7 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 46
7.7 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Киев, пер. Финский, 3
7.7 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Здановской Юлии, 73-А
8.1 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
17,10
Экономия при брони: -0,51 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
8.2 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Европейского Союза, 58
8.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
8.6 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Берестейский, 94/1
8.8 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Будь здоров
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
9.9 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Порика Василия, 5-А
9.9 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони: -0,50 грн