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Бинт стерильный Бавовник (Sterile bandage Bavovnik)
Бинт стерильный Бавовник (Sterile bandage Bavovnik)
Харьков
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, пл. Павленковская, 3
130.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
380.3 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
380.8 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
390.3 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 241
392.7 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
400.1 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Будь здоров
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
402.1 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пер. Финский, 3
402.6 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Здолбуновская, 4
403.3 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Погребы, ул. Погребской путь, 19
404.3 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
405.1 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
405.6 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Инженерная, 1
406.9 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Столичное, 103
407.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
17,10
Экономия при брони:
-0,51 грн
16,59
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
408.2 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
17,10
Экономия при брони:
-0,51 грн
16,59
грн
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Закрыто
Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
408.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 176
410.0 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
17,10
Экономия при брони:
-0,51 грн
16,59
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
410.2 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
17,10
Экономия при брони:
-0,51 грн
16,59
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
410.3 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 50
410.9 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
17,10
Экономия при брони:
-0,51 грн
16,59
грн
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