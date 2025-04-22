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Бинт стерильный Бавовник (Sterile bandage Bavovnik)
Бинт стерильный Бавовник (Sterile bandage Bavovnik)
Днепр
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, пл. Павленковская, 3
130.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
289.9 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
359.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
359.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 20:00
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
369.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
378.3 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
17,10
Экономия при брони:
-0,51 грн
16,59
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 241
378.3 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
379.0 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Будь здоров
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
379.7 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Открыто
Закроется в 19:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
379.9 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103
381.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
17,10
Экономия при брони:
-0,51 грн
16,59
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Здолбуновская, 4
381.8 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пер. Финский, 3
383.1 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Инженерная, 1
384.1 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Васильков, ул. Соборная, 64/1
386.8 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
387.2 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
17,10
Экономия при брони:
-0,51 грн
16,59
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
387.3 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
387.9 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
388.8 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
17,10
Экономия при брони:
-0,51 грн
16,59
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 73-А
388.9 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
17,10
Экономия при брони:
-0,51 грн
16,59
грн
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