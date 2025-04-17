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Бинт стерильный Бавовник (Sterile bandage Bavovnik)
Бинт стерильный Бавовник (Sterile bandage Bavovnik)
Чернигов
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Дымер, ул. Соборная, 73
104.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется через 3 мин
Бровары, ул. Киевская, 241
114.7 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Погребы, ул. Погребской путь, 19
114.9 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется через 3 мин
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
120.6 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется через 3 мин
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 46
121.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
122.6 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется через 3 мин
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
123.1 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется через 3 мин
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
124.9 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется через 3 мин
Киев, пер. Финский, 3
125.1 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется через 3 мин
Киев, просп. Европейского Союза, 58
125.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется через 3 мин
Киев, просп. Порика Василия, 5-А
125.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется через 3 мин
Киев, ул. Ярославская, 56-А
126.2 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
127.9 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется через 3 мин
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
127.9 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется через 3 мин
Киев, шоссе Харьковское, 168
128.2 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
128.9 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется через 3 мин
Киев, ул. Здолбуновская, 4
129.0 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
129.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
17,10
Экономия при брони:
-0,51 грн
16,59
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется через 3 мин
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
129.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется через 3 мин
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
129.7 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см №1
МТК Максимед
16,50
Экономия при брони:
-0,50 грн
16,00
грн
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