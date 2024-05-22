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БИНТ МАРЛЕВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 7 м х 14 см, №1 - Киев (444506) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (30)
18,00
Экономия: -0,54 грн
17,46 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (31)
17,35
Экономия: -0,52 грн
16,83 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (49)
18,00
Экономия: -0,54 грн
17,46 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (38)
17,35
Экономия: -0,52 грн
16,83 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (30)
17,35
Экономия: -0,52 грн
16,83 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
Всего: упаковка (26)
17,35
Экономия: -0,52 грн
16,83 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Филатова Академика, 7
Всего: упаковка (11)
17,35
Экономия: -0,52 грн
16,83 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 40 мин
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (43)
18,00
Экономия: -0,54 грн
17,46 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (34)
17,35
Экономия: -0,52 грн
16,83 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 47
Всего: упаковка (30)
17,35
Экономия: -0,52 грн
16,83 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Воскресенский, 20
Всего: упаковка (24)
17,35
Экономия: -0,52 грн
16,83 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: упаковка (24)
17,35
Экономия: -0,52 грн
16,83 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 40 мин
Киев, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (30)
17,35
Экономия: -0,52 грн
16,83 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
Всего: упаковка (19)
17,35
Экономия: -0,52 грн
16,83 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Оболонский, 19
Всего: упаковка (14)
17,35
Экономия: -0,52 грн
16,83 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (19)
17,35
Экономия: -0,52 грн
16,83 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Здолбуновская, 4
Всего: упаковка (41)
17,35
Экономия: -0,52 грн
16,83 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 46
Всего: упаковка (83)
17,35
Экономия: -0,52 грн
16,83 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пер. Финский, 3
Всего: упаковка (3)
17,35
Экономия: -0,52 грн
16,83 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 73-А
Всего: упаковка (40)
18,00
Экономия: -0,54 грн
17,46 грн