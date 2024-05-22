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БИНТ МАРЛЕВЫЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ тм "БаВоВник" 5 м х 10 см, №1 - Киев (444503) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (2)
8,20
Экономия: -0,25 грн
7,95 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (31)
7,90
Экономия: -0,24 грн
7,66 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (18)
8,20
Экономия: -0,25 грн
7,95 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (7)
7,90
Экономия: -0,24 грн
7,66 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (12)
7,90
Экономия: -0,24 грн
7,66 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
Всего: упаковка (51)
7,90
Экономия: -0,24 грн
7,66 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Филатова Академика, 7
Всего: упаковка (14)
7,90
Экономия: -0,24 грн
7,66 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 40 мин
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (26)
8,20
Экономия: -0,25 грн
7,95 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (41)
7,90
Экономия: -0,24 грн
7,66 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Воскресенский, 20
Всего: упаковка (37)
7,90
Экономия: -0,24 грн
7,66 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: упаковка (4)
7,90
Экономия: -0,24 грн
7,66 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 40 мин
Киев, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (18)
7,90
Экономия: -0,24 грн
7,66 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
Всего: упаковка (14)
7,90
Экономия: -0,24 грн
7,66 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Оболонский, 19
Всего: упаковка (26)
7,90
Экономия: -0,24 грн
7,66 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (15)
7,90
Экономия: -0,24 грн
7,66 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Здолбуновская, 4
Всего: упаковка (2)
7,95
Экономия: -0,24 грн
7,71 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 46
Всего: упаковка (47)
7,90
Экономия: -0,24 грн
7,66 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пер. Финский, 3
Всего: упаковка (32)
7,90
Экономия: -0,24 грн
7,66 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Оболонский, 21-Б
Всего: упаковка (11)
7,90
Экономия: -0,24 грн
7,66 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 73-А
Всего: упаковка (14)
8,20
Экономия: -0,25 грн
7,95 грн