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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ С ТЕКСТИЛЬНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ ТОН-Т 8 см х 3 м синий, №1 - Львов (683598) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (2)
152,87 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (4)
146,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, бульв. Южный, 20
Всего: упаковка (2)
154,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Сверстюка Евгения, 1
Всего: упаковка (2)
154,44 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (2)
152,74 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Главная, 75-А
Всего: упаковка (2)
154,08 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 98-А
Всего: упаковка (2)
152,48 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Богоявленская, 24
Всего: упаковка (1)
154,57 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (4)
153,33 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Бабяка, 1-Б
Всего: упаковка (2)
154,04 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (2)
153,21 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (2)
152,52 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Сечевых Стрельцов, 4
Всего: упаковка (2)
152,57 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Звягель, ул. Шевченко, 49
Всего: упаковка (1)
100,35
Экономия: -3,53 грн
96,82 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (2)
152,87 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Ващука Николая, 22
Всего: упаковка (2)
153,66 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
Всего: упаковка (2)
153,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (2)
152,49 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 47
Всего: упаковка (2)
154,02 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 77
Всего: упаковка (2)
154,04 грн